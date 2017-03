Posted on Mar 27, 2017 in Community

Kudos, March 23, 2017

The March Students of the Month at Monument Elementary School were honored for trust or academics. They are:

Fourth grade: Estrella Valverde, Carlos Cervante, Jennifer Estrada, Sinclair Macgillivray, Dehlila Diaz, Joana Avila, Johanay Torres, Diego Vazquez, Teresa Flores, Carter Yeates, Giselle Carrillo, Rodrigo Valle, Luis Teran and Paola Palacios.

Fifth grade: Gardenia Diaz, Freddy Guzman, Eylin Arroyo, Evelyn Penado, Alain Zuniga, Phoebe Riker, Rafael Perez, Stephanie Sanchez, Steven Chavain, Allie Manly, Adan Sanchez, Yanezti Gonzalez, Jesus Vega, Sebastian Velasquez, Stephanie Cabrera, Alan Zuniga, Luis Perez, Bryan Soriano, Raul Esquivel, Sonia Virgen and Ricky Ramirez.

Sixth grade: Arlett Tamayo, Isaac Santacruz, Jazmyne Ramirez, Eduardo Diaz, Jasmine Vasquez, Raul Barajas and Angel Gonzalez.