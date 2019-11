Posted on Nov 12, 2019

Kudos, Monument Elementary

Monument Elementary School in Quincy announced its student winners of Character Trait Awards for September and October.

September awards, for kindness

Kindergarten: Alani Hernandez, Lilly Parsons, Keyra Rosas, Mateo Valverde

First grade: Paisley Hernandez, Ulyses Mora, Paisley Johnson, Rylee Compton

Second grade: Abby Gomez, Jeroham Sanchez, Ariadna Delgade-Godinez, Christian Varela

Third grade: Dianara Zavalza, Kenzie Spence, Brooklyn Martin, Rey Ramirez-Valdez

Fourth grade: Kayden Baughman, Daniela Esparza, Natalie Serrano, Izaiah Urquieta

Fifth grade: Alyson Ferrerya, Addison Compton, Irvin Gomez, Alyson Ferreyra, Jayden Ortiz

October awards, for honesty

Kindergarten: Rayginn Baughman, Alejandro Marin Diaz, Jesus Arellano, Yohali Armas

First grade: Diamond Rubio, Alyzaeh Oliva, Daniel Westra, Gunner Wilson

Second grade: Diego Salazar Cruz, Gabby Bergman, Arlene Garcia, Oscar Martin

Third grade: Miriam Calderilla-Luna, Julian (Alex) Torres, Jorge Escalera, Jennifer Gaona

Fourth grade: Mikayla Wells, Jeremih Salazar, Noe Sanabria, Esmeralda Madrigal

Fifth grade: Ruby Gonzalez-Martinez, Yadirah Pulido-Bravo, Tyler Mandeville, Vanessa Facundo-Corona